«هنكل» تنضم إلى «تحالف إنهاء المخلفات البلاستيكية»

المصدر: دبي - البيان

أطلق ما يقارب 30 شركة تنضوي في سلسلة الشركات المستهلكة للبلاستيك والبضائع الاستهلاكية إلى مبادرة «تحالف إنهاء المخلفات البلاستيكية» الجديدة. وسيطوّر هذا التحالف حلولًا واسعة التطبيق لتقليل وإدارة المخلفات البلاستيكية، إضافة إلى حلول تستهدف البلاستيك المستعمل عبر المساعدة في التمكين لاقتصادٍ مستدام. وانضمت هنكل إلى التحالف باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين له.

وقال هانس فان بايلن، المدير التنفيذي لشركة هنكل ورئيس جمعية الكيمياء الألمانية «في سي آي»: «نود في هنكل الإسهام في إنهاء المخلفات البلاستيكية. والحلول المستدامة الرامية لمواجهة هذا التحدي لن تكون ممكنة إلا من خلال تعاون وانخراط جميع الشركات المنضوية في سلسلة الإنتاج تحت لواء هذه الحلول».