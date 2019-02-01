مؤتمر ستيب يعود في دورته السابعة إلى دبي للإنترنت

المصدر: دبي - البيان

يعود مؤتمر ستيب 2019 أكبر مهرجان تفاعلي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، للسنة السابعة على التوالي، حيث سيشارك روّاد المؤتمر يومي 13 و14 فبراير في ورش عمل تفاعلية، إضافة إلى التواصل والاستماع إلى أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت.

ويدعو مؤتمر ستيب كل سنة إلى دبي عدداً من أبرز قادة التكنولوجيا والعلامات التجارية ليومين من تبادل المعرفة والمحتوى. وسيكون المحتوى هذا العام موزعا على أربعة منصّات: ستيب ستارت، ستيب ديجيتال، ستيب إكس، وستيب مال، وستستضيف هذه المنصات عدداً من أشهر قادة التكنولوجيا والمستثمرين وروّاد الأعمال والمبدعين من حول العالم. واستضاف المؤتمر منذ بدايته أكثر من ألف شركة ناشئة، ونجح العديد من هذه الشركات في وتطوير منتجات متميزة، وجمع مبالغ كبيرة من الاستثمارات.