«ريكسوس باب البحر» يشارك بمعرض سياحي في إسبانيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سجل جناح فندق ريكسوس باب البحر، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حضوراً قوياً خلال مشاركته في معرض مدريد السياحي العالمي 2019 (فيتور)، بدورته 39، حيث سلط الضوء على إمكانيات رأس الخيمة السياحية، والمزايا التي يوفرها الفندق ضمن باقة شاملة لكافة الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي.

اتفاقيات

وأوضح سونير يشيليلما مدير التسويق والمبيعات في فندق ريكسوس باب البحر، أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية مع إحدى المؤسسات البرتغالية، التي ستعمل على إحضار وفد سياحي مكوّن من 200 شخص إلى ريكسوس باب البحر خلال يونيو المقبل.

حيث التقى الوفد بأهم الجهات العاملة في هذا المجال، للترويج للمرافق المميّزة التي يضمها الفندق، واستقطاب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، للمساهمة في إنعاش قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة.

وسلط يشيليلما بحضور هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال مقابلة فيليب السادس ملك إسبانيا، الضوء على المعالم السياحية الباهرة التي توفرها إمارة رأس الخيمة.

والمزايا التي يقدمها فندق ريكسوس باب البحر لضيوفه، بالإضافة لعقد لقاءات مع أهم وكالات السياحة والسفر الأوروبية واللبنانية والأردنية والمصرية، بهدف تبادل الخبرات والاستراتيجيات التي تساهم في الحفاظ على حضور ريكسوس باب البحر في السوق العالمية.

وجمعت النسخة 39 من هذا الحدث مؤخراً 10485 مشاركاً من 165 دولة. وتعد مجموعة «فنادق ومنتجعات ريكسوس»، التي تأسست عام 2000، واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نمواً في العالم.