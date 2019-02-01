«أجمل للعطور» تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي من «كابيلاري»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أجمل للعطور»، إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «كابيلاري تكنولوجيز»، المتخصصة في الحلول السحابية المتكاملة، ومقرها دبي.

وستتيح الاتفاقية لشركة «أجمل»، الارتقاء بمبادراتها الخاصة في إشراك العملاء.

وستستفيد «أجمل» من مجموعة متنوعة من حلول كابيلاري في مجال إدارة علاقات العملاء، وبرامج الولاء، وأدوات التحليل في منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها. وكعلامة تجارية قوية، ضمن قطاع منتجات العناية الشخصية، تؤمن شركة «أجمل»، بأن البيانات تمثل مستقبل أعمالها.

وقال عبد الله أجمل نائب رئيس العمليات في شركة «أجمل للعطور»: تنسجم هذه الخطوة، مع توجهاتنا نحو توظيف البيانات الضخمة في توفير خدمات ذات قيمة أفضل للعملاء. وهذه الشراكة تساعد على تسخير بيانات العملاء لدينا في توفير القيمة المناسبة لهم.