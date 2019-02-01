جائزة زايد للاستدامة تبدأ استقبال طلبات المشاركة بدورة 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة زايد للاستدامة فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2020. وتهدف الجائزة العالمية الرائدة إلى تكريم المشاريع والحلول المستدامة التي تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والإلهام حول العالم. وستستقبل الجائزة طلبات المشاركة اعتباراً من 30 يناير حتى 30 مايو 2019 ضمن 5 فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

وساهم الفائزون بالجائزة، التي تأسست في عام 2008 تخليداً لإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إحداث تأثير إيجابي مباشر أو غير مباشر في حياة أكثر من 318 مليون شخص حول العالم.

وجرى في أبريل الماضي تطوير الجائزة التي كانت تعرف سابقاً باسم «جائزة زايد لطاقة المستقبل» لتواصل مسيرتها تحت مسماها الجديد «جائزة زايد للاستدامة»، حيث تم توسيع نطاقها لتشمل إلى جانب الطاقة مجالات جديدة تتماشى مع أولويات الاستدامة العالمية.

ومن خلال توسيع نطاقها لتشمل 5 فئات، أصبحت الجائزة أكثر انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلاً عن تعزيز دورها البارز في تكريم المؤسسات العالمية التي تعمل على تمكين المجتمعات المحرومة وتحفيز المدارس على إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة. ووفق صيغتها الحالية، ستفسح الجائزة المجال أمام طيف واسع من الأفكار والمشاريع.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: «تماشياً مع رؤية القيادة بضرورة نشر ودعم الرؤى والأفكار الهادفة إلى ترسيخ ركائز الاستدامة، جاء توسيع نطاق جائزة زايد للاستدامة لتغطي مجموعة أكبر من الحلول المستدامة بما يشكّل مرحلة مهمة في مسيرة تطورها.

حيث باتت هذه الجائزة، التي تستلهم رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تكرّم طيفاً أوسع من الحلول والمشاريع المبتكرة، وتسهم في تحسين ظروف ونوعية حياة عدد أكبر من المجتمعات المحرومة، إلى جانب تركيزها على دعم الجهود الإنسانية التي تحدث تأثيراً إيجابياً في حياة البشر في مختلف أنحاء العالم.

نتطلع إلى مواصلة مسيرة الجائزة الحافلة بتكريم المبدعين والمبتكرين على مدى 11 عاماً، واستقطاب المزيد من رواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، والتشجيع على تبني نهج متكامل لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية».

وسيجري الإعلان عن الفائزين بدورة عام 2020 خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي سيعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير من العام القادم.