سياحة أبوظبي تسعى إلى استقطاب المزيد من زوار أمريكا

Ⅶ أبوظبي- البيان

تُشارك أبوظبي للمرة الأولى راعياً فضياً في معرض نيويورك تايمز للسياحة، وذلك للمحافظة على زخم النمو المطرد في عدد زوارها من الولايات المتحدة، والذي بلغ مستويات قياسية في العام الماضي. وتندرج هذه المشاركة ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى تشجيع المزيد من الزوار من الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية على استكشاف التجارب الترفيهية والثقافية الفريدة في الإمارة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تأتي الولايات المتحدة على قائمة أسرع أسواقنا السياحية نمواً من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بمنشآتنا الفندقية، بينما تشكل منطقة نيويورك أكبر الأسواق الأمريكية وأكثرها تأثيراً، حرصنا على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز حضور وجهتنا في معرض نيويورك تايمز للسياحة. نثق بقدرة وجهتنا على توفير تجارب مذهلة تتجاوز توقعات المسافرين من الولايات المتحدة، الذين ندعوهم إلى زيارتنا وتمضية عطلات طويلة للاستمتاع بهذه التجارب الرائعة، وبدء حكاياتهم الاستثنائية في أبوظبي.

ونظم مشاركة أبوظبي في المعرض دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والموقع السياحي الرسمي VisitAbuDhabi، المصدر الرئيس للحصول على معلومات دقيقة حول التجارب السياحية والثقافية والترفيهية وتخطيط الجولات وبرامج العطلات في الإمارة، إلى جانب «الاتحاد للطيران».

برنامج تدريبي

من ناحية أخرى، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع شركة كريتيف روبوتكس لتكنولوجيا التعليم، برنامجاً تدريبياً تفاعلياً، يستهدف 180 طالباً وطالبة على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف تحفيز المشاريع الإبداعية المبتكرة في مختلف المجالات.

يتمثل البرنامج التدريبي في إقامة ورش عمل تعتمد نهج «ستيم» المعزز لرواد التكنولوجيا، في ست مكتبات تابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والتي ستقام في كل من أبوظبي، ومنطقة العين والباهية والوثبة والمرفأ.