افتتاح معرض «أسباير وورلد إكسبو» في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أم بي أف»، معرض «أسباير وورلد إكسبو»، الذي يضم 47 علامة تجارية عالمية، وأكثر من 100 عارض يمثلون 20 قطاعاً مثل الرعاية الصحية، والبلوك تشين، والعقارات، والتجارة والاستثمار والتعليم، وذلك بمركز إكسبو الشارقة. شهد الافتتاح الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم.

كما حضر الافتتاح، الدكتور ناصر خان المستشار التجاري في القنصلية الباكستانية في دبي، وخالد حسين شودري، رئيس مركز باكستان الاجتماعي الشارقة، وميان منير هانز، رئيس مجموعة هانز العالمية، وعرفان أفسر أوان، رئيس هيئة بي تي آي في دبي.

وقام الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، بجولة في أجنحة مختلفة في قاعة المعرض، واجتمع مع العديد من العارضين ورجال الأعمال المشاركين في الحدث، معرباً عن تقديره للمنظمين لاستضافة هذا الحدث الناجح في إمارة الشارقة.

مرونة

وأشار خلال الافتتاح إلى أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة، ويسير قدماً في تجاوز التحديات العالمية، وحث المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارات، مؤكداً أن الإمارات نقطة جذب للسياح العالميين، وملاذ آمن للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي وجهة رئيسية للاستثمارات وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم بسبب رؤيتها التقدمية للمستقبل.

نمو قوي

من جهته، قال الدكتور راشد فاروق، رئيس مجلس إدارة «أسباير وورلد إكسبو»: «اقتصاد الإمارات يمر بمرحلة نمو قوية، والمفهوم الأساسي وراء تنظيم هذا الحدث هو توفير الفرص للمستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في سوق الإمارات المزدهرة». بدوره، أعلن الدكتور منير أحمد شودري، كبير منظمي أسباير وورلد إكسبو، عن تنظيم معرض أسباير وورلد أسباير الثامن والأربعين في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2019 في أبوظبي، ليكون مرتبطاً باليوم الوطني الثامن والأربعين للإمارات.

مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معرض «أسباير وورلد إكسبو» الخمسين، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي الإماراتي. وأشار إلى أن معرض أسباير وورلد إكسبو سيضيف المزيد من المزايا للمشاركين المهتمين بالمشاركة في الحدث القادم.

معرض في أبوظبي

أعلن الدكتور منير أحمد شودري، كبير منظمي أسباير وورلد إكسبو، تنظيم معرض أسباير وورلد أسباير الثامن والأربعين في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2019 في أبوظبي، ليكون مرتبطاً باليوم الوطني الثامن والأربعين للإمارات، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معرض «أسباير وورلد إكسبو» الخمسين، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي الإماراتي. وأشار إلى أن معرض أسباير وورلد إكسبو سيضيف المزيد من المزايا للمشاركين المهتمين بالمشاركة في الحدث القادم.