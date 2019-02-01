«أسكوت» توسع محفظتها العالمية إلى أكثر من 100 ألف وحدة فندقية

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة أسكوت، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند، عن تأمينها عقوداً لـ 26 عقاراً جديداً تضم أكثر من 4600 وحدة فندقية في 18 مدينة، ضمن 11 بلداً حول العالم، لتعزز الشركة بهذه الإضافات الجديدة من محفظتها العالمية إلى أكثر من 100 ألف وحدة فندقية.

وسجلت الشركة بذلك نمواً قياسياً للعام الثاني على التوالي مع إضافة أكثر من 30 ألف وحدة في 189 عقاراً في عام 2018، الأمر الذي يجعل منها واحدة من أسرع الشركات العالمية نمواً في قطاع الشقق الفندقية، ووسعت الشركة من حضورها في الصين والهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وتركيا وفيتنام والإمارات والمملكة المتحدة، وتمتد أعمال أسكوت العالمية حالياً لتشمل 172 مدينة في 33 دولة.