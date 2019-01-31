«ستراتا» تخرّج دفعة من المتدربين على صناعة أجزاء هياكل الطائرات

المصدر: Ⅶ العين - البيان

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا»، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، عن مواصلة التزامها بتعزيز الفرص المتاحة أمام الإماراتيين في قطاع الطيران من خلال تخريج دفعة جديدة من المنتسبين إلى برنامج فنيي هياكل الطائرات، لترتفع بذلك نسبة التوطين فيها إلى 53%، فيما تشكل النساء نسبة 86٪ منهم.

ويساعد هذا البرنامج المتخصص في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق رؤية «ستراتا» في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات، والتي تعتمد على جذور محلية راسخة، وذلك بما يضمن تحقيق أهداف «رؤية أبوظبي 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار والتنويع الاقتصادي.

ويمثل الخريجون الجدد، والبالغ عددهم 67 خريجاً، الدفعة الجديدة من الكوادر التي انضمت إلى شركة «ستراتا»، وذلك بعد تعاون الشركة مع جامعة الإمارات من أجل تعليم وتدريب الفنيين الإماراتيين وتعزيز قدرتهم على دعم وتطوير مسيرة «ستراتا» المستمرة كشركة تصنيع رائدة، والمساهمة في تطوير قدرات وإمكانات التصنيع على مستوى أبوظبي.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: تلتزم «ستراتا» برعاية وتنشئة جيل جديد من قادة الغد، حيث نؤكد على هذه المساعي بشكلٍ عملي مع إطلاقنا برنامج فنيي هياكل الطائرات. وبهدف مواصلة بناء قوة عاملة محلية تنافسية وتتمتع بالمهارة والديناميكية، فإننا نواصل تشجيع المواهب الإماراتية الشابة على الانضمام إلى أسرتنا المتنامية، بالإضافة إلى تطوير مهنٍ مستدامة تتيح للإماراتيين المساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات على المدى الطويل.

وشملت الدفعة الجديدة من خريجي برنامج «ستراتا» للتدريب الفني الخاص بهياكل الطائرات العديد من الكوادر النسائيّة التي أظهرت مستويات عالية من الأداء، والرغبة في التفوق على صعيد هذا القطاع.

وكان من بين هذه الكوادر النسائية ميثاء عبد الله الكويتي التي سجلت أعلى مستويات الأداء في الدفعة الـ13 من البرنامج. وتعليقاً على تخرجها، قالت: يسعدني أن أسير على نهج وخطى أختي، نوف الكويتي التي تعمل كخبيرة فنية متخصصة بهياكل الطائرات لدى شركة «ستراتا»..