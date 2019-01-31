بحث تفعيل الربط الإلكتروني بين «الأراضي» و«التنمية الاقتصادية» في عجمان

المصدر: دبي - البيان

عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان لمناقشة آلية تفعيل الربط الإلكتروني بين أنظمة الدائرتين، بغرض تسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات فيما يتعلق بإصدار الرخص التجارية المرتبطة بنشاطات المكاتب العقارية.

وتم خلال الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير مكتب سمو رئيس الدائرة، مناقشة متطلبات مشروع النافذة الواحد لمعاملات التراخيص التجارية، الذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان.

ووجه الشيخ عبدالعزيز النعيمي إلى ضرورة توطيد العلاقة وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والجهات الحكومية في الإمارة.