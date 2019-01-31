«مهرجان دبي للتسوّق» يواصل تغيير حياة الفائزين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يواصل «مهرجان دبي للتسوّق»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تغيير حياة الفائزين في سحوباته المتعددة، من خلال منح جوائز يومية قيمة تشمل سيارات وذهباً ومبالغ نقدية، وذلك طيلة أيام المهرجان.

وعبّر عدد من المحظوظين في سحوبات الذهب الكبرى التي تنظمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وسحوبات إنفينيتي الكبرى عن سعادتهم بالجوائز التي ربحوها. ومن بين هؤلاء الفائزين آنيش نداراجان، وأميت بانديت، ومحمد لقمان حكيم، وإنيشا شامغيث، الذين فازوا بجوائز رائعة، وهي عبارة عن ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم، بينما فاز باريكراما بمبلغ 20 ألف درهم ضمن سحوبات إنفينيتي الكبرى الأسبوعية.

وهؤلاء المحظوظون هم مجموعة صغيرة من بين الكثير ممن حالفهم الحظ حتى الآن، حيث يتم اختيار ستة فائزين كلّ يوم، أي لا تزال فرص كثيرة سانحة أمام المتسوقين لربح الجوائز المذهلة.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات مؤخراً في سوق الذهب في دبي، عن أسماء الفائزين في حملة «اشترِ بالغرامات واربح بالكيلوات».

ولا تزال مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تمنح فرصة لفائز واحد محظوظ بالجائزة الكبرى (كيلو من الذهب) عن التسوق بقيمة 500 درهم في أي من المتاجر المشاركة، والعديد من الفائزين بسبائك ذهبية وأجهزة تلفاز سامسونج ذكية خلال الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق.