4.6 مليارات أرباح «ماجد الفطيم» العام الماضي بنمو 9 %

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، عن نتائجها التشغيلية والمالية الأولية وغير المدققة للسنة المالية 2018، والتي أظهرت نمواً قوياً في إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 8% إلى 34.6 مليار درهم، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% إلى 4.6 مليارات على أساس سنوي. وواصلت الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول 60.4 مليار درهم، وصافي الدين نحو 12.6 مليار درهم.

وجاء النمو المالي خلال العام الماضي بشكل أساسي نتيجة توسعاتها وجهود التنويع على امتداد مناطق جغرافية وقطاعات متنوعة عدة، ومن خلال تبني ثقافة التميز في عملياتها والتي تهدف إلى تعزيز خطط ضبط وكفاءة التكاليف.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة

«ماجد الفطيم القابضة» : نجحت ماجد الفطيم في مواصلة تحقيق النمو خلال عام 2018 رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، التي ألقت بظلالها على توجهات المستهلكين، بما يعكس النهج المالي المنضبط للشركة، الذي يدعمه نموذج أعمال قوي ورؤية واضحة.

وواصلت «ماجد الفطيم» في 2018 مسيرتها للتحول الاستراتيجي على المدى الطويل. ونجحت مدرسة ماجد الفطيم للتحليلات والتكنولوجيا، التي تم إطلاقها 2017، في إتمام 33000 ساعة تدريب كونها جزءاً من عملية التحول الاستراتيجي للشركة.

ودخلت الشركة في عدد من الشراكات الاستراتيجية وعملية استحواذ شملت المنصة الإلكترونية «بيم» ومجموعة «وادي» وغيرها. واحتفلت «ماجد الفطيم» بافتتاح مركزي تسوق جديدين في الإمارات وسلطنة عمان، كما نمت محفظة الفنادق التابعة للشركة لتصل إلى 13 فندقاً، وأضافت الشركة 33 متجراً للبقالة والتجزئة لتشمل محفظتها 264 متجراً. وواصلت «ماجد الفطيم» توسعها في الاستثمار بالمبادرات والبرامج المستدامة والذي تُوّج بحصولها على تقييم «النجمة الخضراء» حسب مؤشر الاستدامة العقارية للعام الخامس على التوالي بعد أن حققت درجة 84%، بزيادة 7% مقارنة مع متوسط المعيار العالمي، كما حلت الشركة سادسة على قائمة أفضل شركات التجزئة غير المدرجة أداء بقارة آسيا.

ماجد الفطيم العقارية

سجّلت «ماجد الفطيم العقارية» نمواً بنسبة 1% في الإيرادات لتصل إلى 4.6 مليارات درهم نهاية 2018. وزادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% إلى 3 مليارات درهم، وهو ما يمثل 65% من أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وزادت الإيرادات من مراكز التسوق التابعة للشركة بنسبة 3%، حيث جاء النمو نتيجة العائدات من تجديد العقود بأسعار مرتفعة وافتتاح «مول مصر». واستقبلت مراكز التسوق التابعة للشركة 192 مليون عميل خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 4%، مقارنة بالعام 2017، وبلغ إجمالي معدل إشغال مراكز التسوق 95%.

ماجد الفطيم للتجزئة

حقّقت «ماجد الفطيم للتجزئة» نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بعام 2017 إلى 28 مليار درهم، بنهاية 2018، مدفوعة بافتتاح متاجر جديدة. وزادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى مبادرات تحسين التكلفة وارتفاع المبيعات من المتاجر التابعة للشركة في مصر والسعودية والكويت وكينيا.

واستمرت علامة «كارفور» في تعزيز مكانتها باعتبارها أكبر سلسلة متاجر بقالة على مستوى المنطقة، حيث زادت حصتها السوقية من خلال افتتاح 33 متجراً لـ«هايبر ماركت» و«سوبر ماركت» جديدة، بما في ذلك 7 متاجر للعلامة في كينيا. وأطلقت «ماجد الفطيم» أيضاً أكبر مركز توزيع لعلامة «كارفور» على مستوى المنطقة، والذي يقع في دبي.

وخلال عام 2018، نجحت «ماجد الفطيم للتجزئة» في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد أجندتها الرقمية، حيث أطلقت «كارفور» متجرها الإلكتروني، الذي يوفر تشكيلة واسعة من بضائع البقالة عبر الموقع الإلكتروني، والتي يستفيد منها عملاؤها في دبي وأبوظبي، إضافة إلى متجر «كارفورناو» الذي يوفر خدمة توصيل سريعة خلال ساعة واحدة. وأطلقت علامة «كارفور» أيضاً عدداً من المفاهيم والخدمات المبتكرة بما في ذلك «سكان آند جو» و«فاليت ترولي».

ماجد الفطيم للمشاريع

شهد إجمالي الإيرادات زيادة قوية بنسبة 15% إلى 2.4 مليار درهم (3.2 مليارات بعد إضافة المشاريع المشتركة والشركاء). وأسهمت محفظة الشركة المتنوعة والتي تشمل مجالات دور السينما والتسلية والترفيه والأزياء وتمويل الأفراد والأطعمة والمشروبات وإدارة المرافق والطاقة، في دعم النمو بالإيرادات، في الوقت الذي زادت الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% إلى 319 مليون درهم، مدعومة بأداء دور السينما والنمو من المواقع الجديدة.

وتواصل الشركة إحراز تقدم في مشاريعها التطويرية، حيث تقدم 3 مراكز تسوق جديدة في الإمارات وسلطنة عُمان ومصر خلال العام الجاري، مع إطلاق «سيتي سنتر صحار» و«ماي سيتي سنتر مصدر» و«سيتي سنتر ألماظة» على الترتيب.

التمويل

أنهت «ماجد الفطيم» 2018 بموقف مالي قوي وسيولة كافية، حيث نجحت في تأمين احتياجاتها من التمويل لما يزيد على 3 أعوام مقبلة سواء عبر النقد أو وسائل التمويل المتاحة. وفي مارس 2018، أصدرت الشركة سندات هجينة بقيمة 400 مليون دولار، لتحل محل أول سندات أصدرتها عام 2013 وتم استردادها في أكتوبر 2018.

وتمكّنت الشركة من تحسين مستوى السيولة والاستحقاق لديها من خلال إعادة تمويل بقيمة نحو 1.6 مليار دولار من الاستحقاقات متوسطة الأجل، وإضافة خط تمويل قدره 900 مليون دولار من مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية.