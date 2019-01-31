7 % نمو أرباح «الشارقة الإسلامي» إلى 510.4 ملايين

المصدر: الشارقة- البيان

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافيه بلغت 510.4 ملايين درهم مقارنة بـ 477.7 مليون عن العام الماضي بارتفاع 7% فيما يقترح توزيعات نقدية 8%.

وتعكس تلك النتائج نجاح استراتيجية المصرف لتحقق نمواً ثابتاً ومستقراً لمعدل الربحية والوضع المالي، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.5 مليار عن 2017 بزيادة 225.8 مليون درهم بنمو 15.2%.

وارتفعت الإيرادات الأخرى من العمولات والاستثمارات والشركات التابعة إلى 562.3 مليون درهم عن 2018 مقارنة مع 541.3 مليوناً 2017 بزيادة 21.0 مليون درهم بنمو 4% فيما بلغت صافي الإيرادات التشغيلية 1.1 مليار درهم مقارنة مع 0.9 مليار من العام الماضي وبزيادة 16.5% ما يعادل 154 مليون درهم.

قوة الأداء

وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 44.7 مليار درهم بنهاية 2018 بارتفاع 17% مقارنة بمبلغ 38.3 مليار درهم عن العام السابق، كما بلغت الأصول السائلة 9.7 مليارات درهم ما يعادل 21.6% من إجمالي الأصول وعلى الرغم من عدم الاستقرار التي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية فقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.