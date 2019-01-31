«الاتحاد لائتمان الصادرات» تمنح عقداً استشارياً لـ«أرنست ويونغ»

المصدر: دبي - البيان

منحت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عقداً استشارياً لشركة أرنست ويونغ المتخصصة في خدمات التأمين والضرائب والخدمات الاستشارية.

وستقدم الشركة خبراتها وخدماتها وحلولها في مجالات الاستراتيجية والتحول التشغيلي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات المكلفة بدعم استراتيجية التنويع غير النفطي في الإمارات.

وسوف تعزز هذه الخطوة الثقة بعمليات الشركة وخدماتها المقدمة للشركات في دولة الإمارات من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار. وسيعزز التعاون مع أرنست ويونغ من عمليات الاتحاد لائتمان الصادرات ومعاييرها وإطار عملها من أجل تقديم خدمات أفضل للشركات في الإمارات، تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية المستدامة والتنوع الاقتصادي في الإمارات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: «إن التطور الكبير في التكنولوجيا وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأدوات والتقنيات الجديدة اليوم، أصبح يوفر للشركات مستويات أعلى من الضمان والخبرات الفريدة. وتركز الاتحاد لائتمان الصادرات على دمج أحدث الممارسات والتقنيات والأدوات في التأمين على الائتمان التي تساعد الشركات في الإمارات في مساعيها لتوطيد وجودها محلياً وعالمياً. ويعد التعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات وأرنست ويونغ، خطوة مهمة نحو هذا الاتجاه».

وقال جو مورفي، الشريك المسؤول لدى أرنست ويونغ في الإمارات: «تفخر أرنست ويونغ بالمساهمة في تحقيق رؤية القيادة في الإمارات، ونتطلع إلى إحداث تغيير إيجابي من خلال العمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات، من أجل بناء بيئة أعمال أفضل في الدولة».