«مطار دبي» يحتفي أسبوعاً برأس السنة الصينية

المصدر: دبي- البيان

ينتظر المسافرون الصينيون الذين يصلون إلى مطار دبي الدولي سلسلة من المفاجآت بمناسبة السنة الصينية الجديدة، حيث أعلنت مطارات دبي عن مجموعة من النشاطات الخاصة التي تشمل المأكولات والموسيقى والخدمات المتخصصة والمرافق المتميزة في جميع أنحاء المطار، احتفالاً بهذه المناسبة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية «جاهزون للصين» الشاملة، التي تهدف لزيادة حركة المسافرين بين دبي و13 وجهة سفر في الصين يخدمها مطار دبي الدولي.

وانطلقت الاحتفالات التي تستمر أسبوعاً، أمس، في فعالية أقيمت في المطار بحضور بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، يرافقه يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، إلى جانب لي جين المستشار الاقتصادي والتجاري، ووين دينج الملحق القنصلي الصيني في دبي، وعدد من الشخصيات الصينية.

ثقافة صينية

وإضافة إلى الاحتفاء بالثقافة الصينية من خلال الفنون والمأكولات والعروض الموسيقية، اتخذ المطار عدداً من الخطوات المتكاملة لجذب المسافرين الصينيين، بدءاً من تركيب ماكينات لصرف الماء الساخن الصالح للشرب، وصولاً إلى اللغة الصينية المندرينية للتواصل، فضلاً عن قوائم الطعام الرقمية لبعض المطاعم، بالإضافة للقنوات الرقمية مثل منتج واو-فاي في المطار، حتى إصدار نسخة خاصة من مجلة المطار تايم أوت دي إكس بي باللغة الصينية.

ويتجه عدد كبير من المتاجر الشهيرة للطعام والشراب في المطار لتكييف وسائل الدفع لديها، بما يتناسب مع منصة الدفع «أليباي» وهي أشهر منصة دفع عبر الهاتف المتحرك في الصين، ليكون خياراً إضافياً للدفع. كما تحرص مطارات دبي على نشر فريق مساعدة يتحدث اللغة الصينية في جميع أنحاء المطار عند نقاط التواصل الرئيسية مع العملاء. كل ذلك بالإضافة لتخصيص أربعة منافذ جوازات مخصصة في صالات الوصول يُشرف عليها فريق إماراتي يجيد اللغة الصينية خصيصاً للزوار القادمين من الصين.

وأبرمت مطارات دبي شراكة مع مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري لعمل منشورات دعائية خاصة للمسافرين الصينيين القادمين عبر المطار، تتضمن معلومات عن الفعاليات المُقامة في جميع أنحاء المدينة خلال رأس السنة الصينية. علاوة على ذلك، فقد وقعت مطارات دبي في أواخر العام الماضي اتفاقية تعاون مع أكبر شركة سياحة صينية تسمى (سي- تريب).

وتأتي الاحتفالات ضمن خطة مطارات دبي، التي تركز على توقع الاحتياجات الخاصة بالثقافة الصينية، وبالتالي تطوير المنتجات والخدمات، بما يتناسب مع العدد المتزايد من المسافرين الصينيين في مطار دبي. وفي عام 2018 ارتفع عدد المسافرين بين مطار دبي والصين بنسبة 6% ليصل إلى 3.5 ملايين مع قيام 6 خطوط طيران بتشغيل 205 رحلات طيران أسبوعياً بين الطرفين تتضمن 13 مدينة صينية.