الكشف عن حديقة لي جاردان في «عزيزي ريفييرا» بـ«ميدان ون»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت «عزيزي للتطوير العقاري»، أمس، عن حديقة «لي جاردان» الخضراء في «عزيزي ريفييرا»، المشروع الرئيس الذي تقوم الشركة بتطويره على الواجهة المائية في «ميدان ون».

كما أطلقت عزيزي للتطوير العقاري أيضاً «لو بافيلون»، وهو عبارة عن مبنى سكني متميز يطل على الحديقة الجديدة. وستكون شقق «لو بافيلون» الجديدة بالكامل، جزءاً من برج سكني مكون من تسعة طوابق يطل مباشرةً على الحديقة.

وتمتد حديقة «لي جاردان» الواسعة عبر المشروع بأكمله، وبما أنها تغطي مساحة المشروع بالكامل، فإنها توفر إطلالات مباشرة للعديد من الأبراج السكنية، وتتيح للمقيمين فيها الوصول بسهولة إلى تلك الحدائق. وسيكون بمقدور السكان هناك الاستفادة من الحديقة، لاشتمالها على المساحات الخضراء الواسعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «من أهم الأولويات التي نركز عليها باستمرار، الحرص على صحة وعافية المقيمين في مشاريعنا، وإضافة المزيد من الخصائص التي تعزز جودة أنماط حياتهم. ومن شأن الحديقة الجديدة أن تساعدنا على تحقيق هذا الغرض بشكل كبير، بما ينعكس إيجاباً على رفاهية السكان في «عزيزي ريفييرا».