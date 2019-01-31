85 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية في 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية إلى 85 مليار درهم العام الماضي مقارنة بنحو 79 ملياراً في2017 بارتفاع قدره 6 مليارات درهم. جاء ذلك في تصريحات خاصة لجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لـ«البيان الاقتصادي» أمس.

وشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً قوياً خلال الربع الثالث من العام الماضي، حيث وصلت المبادلات إلى 58.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وأكد الكيت أن التبادل التجاري بين البلدين مقبل على نمو أكبر خلال العام الجاري مع تكرار عقد الملتقيات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً في هذا السياق على أهمية الملتقى السعودي الإماراتي الثاني الذي يبدأ جدول أعماله الرسمي اليوم في الرياض.

ونوه الوكيل المساعد بأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورات إيجابية كثيرة على مختلف الصعد خاصة الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي انعقدت برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت زيادة ملحوظة في اللقاءات والزيارات والاتفاقيات الثنائية، مشيراً إلى أن السنوات الستة الماضية شهدت توقيع 10 اتفاقيات ثنائية و72 زيارة متبادلة، ما عزز وتيرة التنسيق والتعاون بين الإمارات والسعودية.

ولفت الكيت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

استثمار سعودي

وحول الاستثمار السعودي في الإمارات، أوضح أن رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات بلغ 4.4 مليارات دولار تتواجد في 14 قطاعاً. وأشار إلى ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات إلى 4004 علامات والوكالات التجارية إلى 73 والشركات إلى 26 بإجمالي 4103 علامات ووكالات وشركات.

استثمارات إماراتية

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في السعودية تلامس حالياً 30 مليار درهم وتنتشر في 13 قطاعاً استثمارياً تشمل عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع، صناعة الأغذية، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل توليد الطاقة، تقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوى، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قطاع النقل الجوي للركاب والبضائع، الأنشطة العقارية، الصناعي، النقل والتخزين، الشحن والتخزين، خزين والنقل.

33 شركة

ولفت إلى أنه يتواجد حالياً 33 شركة ومجموعة استثمارية من كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تستثمر في السعودية، يأتي على رأسها أبوظبي الوطنية للطاقة، بنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة ماجد الفطيم، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) ومجموعة أبراج وبترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وشركة آبار، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، موانئ دبي العالمية، جلوبال فارما للأدوية، شركة إعمار، شركة أبوظبي للاستثمار، شركة دانه غاز، بروج، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، داماك القابضة، أرابتك للإنشاءات، شركة أبراج كابيتال، شركة دناتا، الاتحاد للطيران، ثاني للاستثمار، شركه المسعود للتوريد والخدمات البترولية، شركه الغيث للتوريد وخدمات حقول النفط المحدودة، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، روتانا للفنادق، شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، طيران الإمارات، داماس، دبي العقارية، شركة غلوريا لإدارة الفنادق والمنتجعات، شركة غلفتينر وشركة دبي للكابلات دوكاب.

تجارة

تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً أهم شريك تجاري للسعودية، مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول التعاون، كما تأتي في المرتبة السادسة عالمياً أهم شريك تجاري للسعودية، مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية، وتأتي السعودية من جانبها في المرتبة الثانية عالمياً لإعادة تصدير الإمارات للعالم، مستحوذة على 9% من إعادة تصدير الإمارات، والأولى عربياً في قيمة إعادة تصدير الإمارات بما نسبته 29%، وعلى صعيد دول التعاون تستحوذ على ما نسبته 47%.