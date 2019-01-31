اقتصادية رأس الخيمة تطلق 26 مبادرة استراتيجية لعام 2019

استقبلت اقتصادية رأس الخيمة عامها الجديد بوضع 26 مبادرة استراتيجية للعام 2019، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية (2019 - 2021)، وترتبط هذه المبادرات بمختلف الإدارات والأقسام بالدائرة، وجاء الإعلان عنها خلال اجتماع خاص عقد لهذه الغاية جمع الإدارة العليا بكل قيادات الدائرة وفريق التخطيط الاستراتيجي.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة، أن اعتماد فريق التخطيط الاستراتيجي لهذه المبادرات هو بمثابة خطة عمل متكاملة لتطوير آلية عمل المبادرات التنموية مع الشركاء والمسؤولية المجتمعية، وسعادة الموظفين والارتقاء بأدائها، وتقوم الدائرة بكل إداراتها وأقسامها في كل عام بتنفيذ مبادرات متنوعة تلبي احتياجات كل الشركاء والمتعاملين للخروج بأفضل النتائج وتحقيق مستوى من الرضا والسعادة للمتعاملين، والشركاء، والموظفين وأفراد المجتمع عامة، كما تواصل الدائرة المضي بخطوات ثابتة في جهودها الرامية لبناء اقتصاد مُستدام ومتنوع يمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق الازدهار والنمو في بيئة الاقتصاد المحلي، وكان من أبرز المبادرات التي تم اعتمادها، مبادرات مرتبطة بدعم وتطوير الأعمال والترويج للإمارة، ومبادرة سمعتي وهويتي، ورأس الخيمة تقرأ، وكن متميزاً، وغيرها.