628 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 628 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 220 مبايعة بقيمة 487 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 231 مليون درهم و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 256 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 92 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بـقيمة 40 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ند الحمر.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.