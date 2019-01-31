«الاتحاد للطيران» و«مايكروسوفت» تطلقان أكاديمية للذكاء الاصطناعي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن شراكة استراتيجية مع «مايكروسوفت»، حيث يهدف التعاون المشترك بين المنظمتين إلى إطلاق أول أكاديمية خاصة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، وسوف تسهم هذه الخطوة بإحداث ثورة بالطريقة التي تعمل بها شركة الطيران على خدمة عملائها، وذلك من خلال تطوير قدراتها العاملة، وتحسين عملياتها وخلق إيرادات بديلة.

وسيتم منح جميع موظفي «الاتحاد للطيران» كجزء من أكاديمية الذكاء الاصطناعي فرصة الوصول إلى برنامج تدريبي عبر الإنترنت، ودروس خاصة تحت إشراف مدربين متخصصين، وذلك من أجل زيادة المعرفة وبناء المهارات بمختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنظمة بأكملها.

وقال توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «يكمن السر وراء شراكتنا مع شركة مايكروسوفت في أننا نفكر بطريقة مماثلة، نحن نقوم بأخذ قفزات كبيرة نحو الأمام عبر تسخير التكنولوجيا واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لخدمة منظمتنا، ونؤمن بأن التفاعل البشري المدعوم بالتكنولوجيا من شأنه تقديم تجربة فريدة للضيوف والعملاء.