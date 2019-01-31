اتجاه لتأسيس تحالف مستقل لخدمات تعديل الطائرات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تستعد مجموعة من الشركات الفاعلة في صناعة الطيران، لتأسيس تحالف جديد في مجال تعديلات الطائرات، حيث أعلنت كل من «الاتحاد للطيران الهندسية» و«إي إيه دي إيروسبيس» و«لوفتهانزا تيكنيك» و«إنفوي إيروسبيس»، الرائدة في قطاع التجهيزات والتعديلات التحديثية للطائرات، عن التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس «تحالف معدلي الطائرات المستقلين».

يهدف التحالف إلى تشجيع مشغلي ومالكي الطائرات على تعديل وتحديث أساطيل الطائرات التابعة لهم، من خلال المعدات عالية الجودة والفحوصات الصارمة، بغض النظر عن أي من الشركات الأعضاء في تحالف معدلي الطائرات المستقلين يقدم تلك الخدمات الهندسية.

ويمكن اعتماد تعديلات الطائرات، مثل تركيب مقصورات جديدة أو حلول اتصالات أو أنظمة إلكترونيات الطيران، وتوثيقها من خلال «شهادة طراز تكميلية» صادرة من مزودين متخصصين مثل الشركات الأعضاء في تحالف معدلي الطائرات المستقلين. ويعالج التحالف التحديات التي تواجه العملاء في ما يتعلق بالتوثيق وتوفر البيانات وإتاحة شبكة عالمية لدعم العملاء على امتداد مختلف الأطر التنظيمية لدى العديد من السلطات الوطنية.

كما تشمل الأهداف الرئيسة لتحالف معدلي الطائرات المستقلين العمل على تحقيق التوافق على معايير مشتركة للتوثيق والجودة لشهادات الطراز التكميلية، وتأسيس منصة توثيق مفتوحة وآمنة للعملاء من شركات الطيران ومالكي الطائرات باستخدام شهادات الطراز التكميلية الخاصة باعتماد التعديلات، إلى جانب تعزيز وعي الجمهور المعني وأوساط الخبراء، بشأن مزايا حلول التعديلات المعتمدة بموجب شهادات الطراز التكميلية.

وقال برنارد رانديراث، نائب الرئيس لشؤون التصميم والهندسة والابتكار بالاتحاد للطيران الهندسية: «يعدُّ التحالف خطوة إيجابية نحو التصدي للتحديات التي تواجه العملاء في ما يتعلق بحلول تعديلات الطائرات المعتمدة بشهادات الطراز التكميلية. وبصفتنا أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات في منطقة الشرق الأوسط، نستخدم حلول مصنعي المعدات الأصلية إلا أن الاتحاد للطيران الهندسية تحظى بسمعة مرموقة على صعيد الابتكار وتطبيق التعديلات الخاصة بها المعتمدة بشهادات الطراز التكميلية».