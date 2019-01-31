شركة بريطانية تشتري «سما هوليداي هوم»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة إيرسورتد المحدودة البريطانية، منصة إدارة التأجير قصير الأجل، أنها اشترت شركة سما هوليداي هوم المحدودة في دبي.

وأصبحت شركة إيرسورتد التي أسسها جيمس جينكنز عام 2015 في لندن من أكبر الشركات العامية لإدارة التأجير قصير الأجل، ولها نشاط في 29 مدينة في 14 دولة حول العالم، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي» البريطانية.

وسوف يضيف شراء الشركة القائمة في دبي إلى الشركة البريطانية العديد من المنازل والفيلات التي تؤجرها، ويصل عددها إلى 4000 في أنحاء العالم.

وقالت كاثرين رايدلي مؤسسة شركة «سما سما هوليداي»، إنها سعيدة بإتمام البيع لشركة إيرسورتد، وهي واثقة من أن عملاء الشركة سوف يستفيدون من الخدمات الممتازة التي توفرها الشركة البريطانية، وأن خبرة شركتها الفريدة وانفتاحها على العمارة المتميزة في دبي سوف يخدم الشركة ويرتقي بخدماتها.