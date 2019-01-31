3 شركات لتصميم مرافق نفطية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

اختارت أبوظبي 3 شركات هندسية للدخول في مسابقة التصميم والبناء لمرافق تتكلف مليار دولار لإنتاج النفط في امتياز الياسات أمام سواحل الإمارة، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وتشمل المجموعات الهندسية الثلاث الصين للإنشاءات البترولية بالتحالف مع تكنيب الفرنسية، وأبوظبي الوطنية للإنشاءات البترولية بالتحالف مع بتروفاك البريطانية، وشركة مكدرموت الأمريكية.

وتقدمت مجموعات الشركات بعروضها في أكتوبر الماضي إلى شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، وهي مشروع مشرك بين بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة الدولة الصينية الوطنية للبترول، وسوف يتم اختيار أحد الاقتراحات الثلاثة من تلك المجموعات عندما تأتي مرحلة للأعمال الهندسية والمشتريات والبناء. ومن المُتوقع الانتهاء من عملية الاختيار خلال الأشهر الستة المقبلة، بمجرد أن تعرض المجموعات أسعارها لمرحلة عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء.