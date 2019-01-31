«دبي التجارية» تستحدث 3 فئات ضمن جائزة تميّز الخدمات الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي التجارية، موفّر الحلول التجارية الذكية في دبي، والتابعة لموانئ دبي العالمية، استحداث ثلاث فئات جديدة في النسخة الحادية عشرة من جائزة التميّز في الخدمات الإلكترونية، وتضم فئتين لشركات إعادة التصدير تمنحهما «دبي لتنمية الصادرات»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، في إطار شراكتها مع الجائزة.

وتشمل الفئات الجديدة، جائزة الخدمات الإلكترونية لوكيل خدمات الشحن العام، وأفضل شركة لإعادة التصدير، وأفضل شركة إعادة تصدير ناشئة للعام ويُقام حفل توزيع الجوائز في فبراير.

وسيتم تكريم 6 فائزين بجوائز: الخدمات الذكية، الخدمات الذكية للمناطق الحرة، الخدمات الذكية للتخليص – الوسيط الجمركي، الخدمات الذكية للتخليص – التاجر، الخدمات الذكية للمدفوعات والخدمات الإلكترونية لوكيل خدمات الشحن العام. وتقدم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات 4 جوائز خاصة للمصدرين (المصنعين)، وشركات إعادة التصدير في دبي، وهي: جائزة المصدّر الجديد للعام، والمصدر المبتكر، وأفضل شركة إعادة تصدير ناشئة، وأفضل شركة إعادة تصدير للعام.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «تحتفي جائزة التميّز في الخدمات الإلكترونية بنجاح التحوّل الذكي في التجارة والخدمات اللوجستية، أحد محركات النمو في دولة الإمارات ودبي. ومنذ إطلاق دبي التجارية للجائزة قبل أكثر من عشر سنوات، شهدنا نمواً سريعاً في تبني المعاملات الذكية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات التجارية. يؤكد ذلك نجاح دبي وريادتها العالمية في التجارة البحرية واللوجستيات المدفوعة بالتقنية.

وقال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في دبي التجارية: «تتيح لنا الجائزة تكريم عملائنا ومكافأتهم على مساهماتهم وتميّزهم في تبني الخدمات الإلكترونية، والمعاملات الذكية، بما يدل على سهولة الوصول إلى خدمات دبي التجارية. ويبقى هدفنا توفير معاملات آنية، وتقليل التكلفة والوقت، وتوفير خيارات دفع آمنة، للمساهمة في توفير راحة البال للعميل. إنها الطريقة الأمثل لتشجيع تبني الخدمات الإلكترونية وضمان ولاء العملاء».