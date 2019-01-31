12 فائزاً بجوائز «راكز» لتميّز الأعمال في العام الخامس للبرنامج

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

فازت 12 شركة من شركات المنطقة الحرة والشركات المحليّة بجوائز راكز لتميّز الأعمال لعام 2018، الذي تطلقه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» سنوياً. ويأتي هذا البرنامج ثمرة تعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وبلغت قيمة الجوائز النقدية التي منحتها الهيئة هذا العام للشركات الفائزة نحو 200 ألف درهم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت خصيصاً لهذا الحدث في فندق ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان.

وشهدت النسخة الخامسة من برنامج جوائز راكز لتميّز الأعمال زيادة كبيرة في أعداد المشاركين، إذ بلغت نسبة الزيادة 95% وذلك بارتفاع عدد الطلبات من نحو 360 طلباً مقدماً في عام 2017 إلى ما يزيد عن 700 طلب جديد في عام 2018. وقد خضعت عملية اختيار الشركات الفائزة بجوائز المركزين الأول والثاني لعملية تقييم صارمة تتم على يد لجنة مستقلة من مؤسسة الدولية للأداء المتميز لانتقاء المرشحين والفائزين.

44 شركة

وأعرب الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة راكز، عن سعادته بإطلاق البرنامج، مشيراً إلى أنه منذ ميلاد برنامج جوائز راكز لتميّز الأعمال في عام 2014، تم تكريم 44 شركة. وأكد حرص راكز الدائم على إقامة هذا البرنامج الذي يشكّل مصدر إلهام للهيئة يدفعها نحو إحراز التفوّق وذلك برؤية عملائها وهم يحصدون ثمار التفوّق والنجاح، لا سيما فيما يتعلق بتزويد هؤلاء العملاء بالحلول التي يحتاجونها لبلوغ أهدافهم وتحقيق طموحاتهم.

زيادة

وأكدّ رامي جلاد، المدير التنفيذي للمجموعة، أنّ زيادة طلبات التقدم لبرنامج الجوائز لعام 2018 لم تكن في أعدادها فحسب، بل كانت أيضاً في مستوى جودتها، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم من مؤسسة الدولية للأداء المتميّز وجدت صعوبة خلال اختيارها الشركات الفائزة . وكشف جلاد النقاب عن عزم راكز على أن يحتوي الإصدار القادم لبرنامج الجوائز على المزيد من فئات الجوائز، ليس حرصاً منها على توسيع نطاق البرنامج فحسب، بل تشجيعاً منها للمزيد من الشركات على محاولة التفوّق والوصول إلى مستويات تميّز عليا.