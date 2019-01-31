اقتصادية عجمان: ارتفاع مؤشر الثقة بمناخ الأعمال في الإمارة 2019

المصدر: عجمان- البيان

ارتفع المؤشّر الكلي المتوقع للثقة في مناخ الأعمال 18 نقطة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2018، ما يشير لتوقعات أكثر تفاؤلاً من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج مدفوعة بتوقعات إيجابية حول تعافي الأداء الاقتصادي العالمي عموماً، والمحلي خاصة، فضلاً عن التوقعات بمزيد من النمو في قطاعات حيوية واستراتيجية مثل القطاع السياحي وقطاع العقارات.

وشمل أداء المؤشر المتوقع أهم القطاعات الاقتصادية، حيث جاءت نتائج المؤشر أكثر تفاؤلاً للنصف الأول 2019 مقارنة بالنصف الثاني 2018 في مختلف القطاعات وتحديداً مع تصدر قطاع التصنيع وقطاع المطاعم والفنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً في توقعات الأداء، بينما شهدت التوقعات انخفاضاً طفيفاً في المؤشرات القطاعية في قطاع النقل والتخزين.

وأكد علي النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، التحسن الملحوظ للمؤشرات القطاعية المتوقعة للنصف الأول من عام 2019، خاصة مع ارتفاع المؤشر المتوقع لثقة الأعمال من 108 نقاط خلال النصف الثاني 2018، إلى 126 نقطة خلال النصف الأول 2019، مشيراً إلى الطفرة الاقتصادية بعجمان، والتي تدعم بشكل كبير أداء النمو الاقتصادي في الدولة عموماً.

وأضاف: يأتي ارتفاع مؤشر الثقة ليؤكد مكانة عجمان الريادية على خريطة الاقتصاد المحلي والعالمي، باعتبارها وجهة متميزة للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالرغم من التحديات التي واجهتها معظم دول العالم خلال العام الماضي، إلا أن الإمارات وبفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبعها، استطاعت أن تسجل نمواً اقتصادياً تشير التوقعات إلى استمراريته وتحسنه خلال 2019.

وسجل المؤشر الكلي المتوقع ارتفاعاً بقطاع الإنشاءات، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع العقارات وخدمات الأعمال، وقطاع المطاعم والفنادق، الذي سجل توقعات نوعية بارتفاع من 120 نقطة إلى 141 نقطة، في حين سجل قطاع التصنيع حسب المؤشر المتوقع، ارتفاعاً من 107 نقاط خلال النصف الثاني لعام 2018 إلى 130 نقطة في النصف الأول من 2019، كذلك سجل قطاع الإنشاءات 128 نقطة بعد أن كان 111 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع تجارة الجملة والتجزئة المتوقع من 109 نقاط في النصف الثاني 2018 إلى 113 نقطة خلال النصف الأول 2019، بينما أظهرت النتائج الفعلية عن ارتفاع التوقعات في العقارات وخدمات الأعمال من 111 نقطة إلى 132 نقطة، خلال الفترة الزمنية المقارنة نفسها.