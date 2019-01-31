«مجلس كبار مسؤولي المعلومات» يبحث مشكلات الشركات

المصدر: دبي - البيان

تعهد «مجلس كبار مسؤولي المعلومات« خلال طاولة مستديرة نظمها أخيراً بوضع تصورات للمشكلا المُلحة التي تواجه بعض الشركات، ودور التحول الذكي في فترة ما بعد العصر ما بعد الصناعي.

وذكر المجلس: «بالنظر للوضع الحالي للاقتصاد العالمي بشكل عام، نجد أن هناك تطورات مهمة على صعيد فترة ما بعد العصر الصناعي، وضرورة التزام المؤسسات والشركات بالتحول الذكي لضمان استمرارية أعمالها».

وقال إ د كابالدي، والذي شغل سابقاً منصب كبير مسؤولي المعلومات ويشغل الآن منصب مستشار تخطيط استراتيجي ومدرب لتحول الأعمال الذكي: «يبحث الرؤساء التنفيذيون دوماً عن أفكار يطورون بها أعمالهم في العصر الرقمي، وبالتالي فإنهم يواصلون البحث والتفكير في فترة ما بعد العصر الصناعي وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي».