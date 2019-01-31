«بيرل» تنظم جلسة عن الحوكمة المؤسسية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، جلسة بعنوان «الإبلاغ عن المخالفات: ركيزة رئيسة للحوكمة المؤسسية الرشيدة»، وذلك في فندق «شانغريلا – دبي»، بمشاركة خبراء من شركتي المحاماة الدولية «بنسنت ماسونز»، و«كرول».

ووفرت الجلسة الفرصة لنحو 40 مشاركاً من كبار الخبراء والمديرين من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج للتعرف على أهمية تبنّي برامج وسياسات الإبلاغ عن المخالفات الحالية في مؤسساتهم، إلى جانب التعرف على سبل تحسينها وتطويرها والارتقاء بها، ودورها في مكافحة الفساد.

وقدم أمين عنتري، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة «كرول»، شرحاً عن تجربته في مجال برامج الإبلاغ عن المخالفات، مسلطاً الضوء على أبرز البرامج العملية في هذا المجال. وأشار عنتري إلى أن الإبلاغ عن المخالفات يعد من أهم المصادر لمكافحة الفساد والكشف عن حالات الاحتيال والغش، مؤكداً أهمية تأمين المؤسسات والحماية اللازمة لمصادر معلوماتها (المبلغون عن المخالفات).

وأكد محمود سليم، مدير الشؤون القانونية لشركة «بنسنت ماسونز»، ضرورة تعزيز وعي أفراد المجتمع ببرامج الإبلاغ عن المخالفات، وأهمية ممارستها كحق أصيل من حقوقهم المؤسسية، مضيفاً «إن التحدي الأكبر في هذا المجال يتعلق بسوء فهم هذه الممارسات والأفكار المغلوطة عنها، إذ غالباً ما يتعرف الناس عليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مثل الصحف أو الإنترنت، لكنهم نادراً ما يدركون الدور البارز الذي يلعبه المبلغون عن المخالفات في مكافحة الفساد».

بدورها قالت ياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: «توفر آليات الإبلاغ عن المخالفات مصدراً مهماً للمعلومات وتساعد الجهات المعنية على تحديد الثغرات في عملياتها المؤسسية التي يصعب اكتشافها بسهولة. ونوهت إلى أن المعلومات التي يتلقاها المسؤولون حول المخالفات، تساعدهم على تطوير هيكليات العمل وتوزيع الأدوار وتوسيع قاعدة صنع القرار لأنها بذلك تقوم بخطوة وقائية تمنع وقوع المخالفات من الأساس».