المصدر: المنامة- البيان

أعلن تحالف التكنولوجيا المالية، إطلاق برنامج جامعة جورج تاون للتطوير المهني في التكنولوجيا المالية كدورة تفاعلية عبر الإنترنت. وقد صمّم البرنامج خصيصاً للمحترفين في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يملكون خبرة لا تقل عن عامين في مجال الخدمات المالية أو التكنولوجيا. ويركز البرنامج على الابتكار في التكنولوجيا المالية، التخطيط الاستراتيجي، وريادة الأعمال وغيرها من تخصصات مختلفة، والتي تشمل الصيرفة الرقمية، التكنولوجيا المالية الإسلامية، تطبيقات سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين)، تكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا الرقابية.

وسيتعلم المشاركون في البرنامج مدى تأثير التطورات التكنولوجية والبنية التحتية وتطوّر تطلعات المستهلكين على قيادة دفة الابتكار في الخدمات المالية، إضافة إلى معرفة القطاعات التي مرّت باختلالات والقطاعات الأخرى التي لا تزال جاهزة لأي اضطرابات في الأسواق، إلى جانب التعرف على التوجهات المتغيرة للابتكار والمحفزة لرواد الأعمال والمحللين على السواء. وفي نهاية البرنامج سيتم دراسة حالة ليتعلم من خلالها المشاركون كيفية تطوير حلولهم واستراتيجياتهم الخاصة بالتكنولوجيا المالية، والتعاون مع مؤسسات مالية ومستثمرين محتملين. وتتكون الدورة التي تمتد لفترة 3 أشهر من التعليم التفاعلي عبر الإنترنت من 7 مناهج.