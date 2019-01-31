«المشرق»: ارتفاع إنفاق المستهلكين في الإمارات العام الماضي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

استعرض بانكاج كاندرا، رئيس قسم المدفوعات لدى بنك المشرق اتجاهات إنفاق المستهلكين في الإمارات لعام 2018، مشيراً إلى أن البيانات الفعلية، التي تم جمعها من متاجر كبرى تتعامل مع بنك المشرق تفيد بأن مستويات الإنفاق باستخدام البطاقات في عام 2018 شهدت نمواً بنسبة 6% مقارنة بعام 2017.

وكان أكبر المستحوذين على ذلك الإنفاق قطاع التجارة الإلكترونية، والذي شهدت زيادة في الإنفاق بنسبة 48% مقارنة بعام 2017. أما بالنسبة لأداء هذا القطاع، فقد كان النمو مدفوعاً بمبيعات الأغذية والمشروبات، التي شهدت نمواً بنسبة 20%، تليها زيادة بنسبة 16% في نفقات متاجر السوبر ماركت. واستمر الإنفاق في قطاع الضيافة بالنمو مع زيادة متواضعة بنسبة 2%.

وأدى التوجه نحو رقمنة المدفوعات إلى نمو قوي في النفقات على الخدمات العقارية والحكومية، حيث شهد هذان القطاعان نمواً في الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 34% و12% على التوالي. وأظهر قطاع التجزئة، والذي يشمل الملابس والأحذية والحقائب، نمواً بنسبة 3% في حجم الإنفاق باستخدام البطاقات، في حين انخفض نصيب المتاجر المتخصصة بالعطور بنسبة 6%.

وبقي الإنفاق على الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات والصيدليات ثابتاً نسبياً، مع نمو بنسبة 1% فقط على مدار الـ12 شهراً الماضية. وشملت القطاعات التي بقيت دون تغيير في مستوى الإنفاق متاجر المجوهرات وخدمات التأمين. أما القطاعات التي شهدت تراجعاً في النمو فقد تضمنت قطاع الإلكترونيات وقطاع السيارات، حيث انخفضت بنسبة 15% و9% على التوالي. وعادة ما تتسم هذه القطاعات بأسعار مرتفعة للغاية لكل صفقة فيها، الأمر الذي يشير إلى تجنب العملاء عمليات الشراء المكلفة.

كما كان عام 2018 عاماً جيداً للغاية على صعيد المدفوعات غير التلامسية، حيث تمت ربع المعاملات في الإمارات بطريقة غير تلامسية. وكان الدافع وراء ذلك في المقام الأول هو زيادة انتشار البطاقات غير التلامسية، واستخدام المحافظ الرقمية.