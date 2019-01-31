«سويفت» تتيح خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية لمنصات التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويفت» عن تطبيق مفهوم gpi/‏Link، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تصل منصّات التجارة الإلكترونية والمنصّات التجارية بخدمة الابتكار في المدفوعات العالمية من «سويفت»، التي تعد المعيار الجديد في مجال المدفوعات العابرة للحدود.

وستصل البوابة المؤسّسات المالية العضوة على نحو سلس بمنصّات تجارية متعدّدة لتسمح بإجراء المدفوعات وبتتبّع المدفوعات من المرسل إلى المستفيد أي من الطرف إلى الطرف، وبالتثبّت من هوية الدافع وتأكيد وصول المدفوعات. وستسمح البوابة بمراقبة تدفّق المدفوعات والتحكّم بها على نحو مستمرّ، وكذلك مراقبة حركة المنتجات من تلك المنصّات. وستضمن البوّابة التكامل والتشغيل البيني على نطاق عالمي.

وتسهم «خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية» من «سويفت» والمدعومة من قِبل مئات المصارف حول العالم، بما في ذلك أكثر من 50 من كبرى المصارف في العالم، في إحداث تغيير جذري في تجربة المدفوعات العابرة للحدود بالنسبة للمصارف والشركات حيث تُستخدم حالياً لإرسال مدفوعات تتعدّى قيمتها 300 مليار دولار يومياً. وبفضل الخدمة باتت المدفوعات العابرة للحدود تتمّ الآن في غضون دقائق أو ثوانٍ معدودة.