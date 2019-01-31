«إنفستكورب» يطلق أعماله في الهند بالاستثمار في شركات الملكية الخاصة والعقار

المصدر: البحرين - البيان

أعلن "إنفستكورب" أمس عن إطلاق عملياته في الهند مع اقتراب إتمام صفقة استحواذه الأولى على وحدتي شركات الملكية الخاصة وإدارة الاستثمارات العقارية في «آي دي إف سي ألترناتيف ليميتد»، التابعة لشركة «آي دي إف سي ليميتد» المُدرجة في كل من السوق الوطنية للأوراق المالية في الهند وبورصة بومباي.ومن المتوقع أن تختتم هذه الصفقة، التي حصلت على الموافقات التنظيمية اللازمة من «مجلس الأوراق المالية والبورصات» في الهند، بتاريخ 31 يناير 2019. وتُعد بمثابة أولى خطوات إنفستكورب نحو الاستثمار في السوق الهندية، تماشياً مع استراتيجيته طويلة الأمد لتوسيع نطاق استثماراته وترسيخ مكانته بين المستثمرين دولياً.

وبالاستحواذ على وحدتي شركات الملكية الخاصة وإدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة «آي دي إف سي ألترناتيف ليميتد»، تمكن إنفستكورب من الاستثمار بشكل فوري في قطاع شركات الملكية الخاصة والاستثمارات العقارية المتنامية في السوق الهندية، مدعوماً بفريق عمل من 20 كادراً من نخبة الكفاءات ذات الخبرة.

وتبلغ قيمة الأصول المُدارة مجتمعةً في كل من وحدة شركات الملكية الخاصة والاستثمارات العقارية نحو 430 مليون دولار.