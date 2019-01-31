917.5 مليوناً أرباح «رأس الخيمة الوطني» 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، عن تسجيل صافي أرباح موحّدة 917.5 مليون درهم لعام 2018، بزيادة 107 ملايين، مقارنة بالعام السابق، وبنمو 13.2 %، وحقق زيادة في إجمالي الموجودات بنحو 52.7 مليار درهم، بنمو 8.5 % في 31 ديسمبر 2018، مقارنة مع 2017، وبلغ إجمالي القروض والسلفيات، ما قيمته 34.8 مليار درهم، بارتفاع 4.8 % مقارنة بالعام السابق.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك: «تعود الزيادة الكبيرة في صافي الربح بشكل رئيس، إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد، وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، الذي نما بنحو 45.5 مليون درهم، وانخفاض بمقدار 131.8 مليون درهم في مخصصات قيمة القروض، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل 0.4 %.

محفظة أصول

وتابع إنجلاند: «يسرّنا أننا تمكنا من تحقيق تحسينات كبيرة في أداء أعمالنا. وبفضل نمو صافي الأرباح للبنك بنسبة تزيد على 13 %، والنمو القوي الذي حققناه في إيرادات الرسوم، وإعادة التوازن إلى محفظة أصول المخاطر الخاصة بقسم الخدمات المصرفية للأعمال، شهدنا 2018، المزيد من التطوير في قسم الخدمات المصرفية للشركات في مجالي الخدمات التجارية والشركات الكبيرة».

وأشار محمد عمران الشامسي رئيس مجلس إدارة رأس الخيمة الوطني: «رغم العقبات التي واجهتنا في عام 2018، لكننا حافظنا على مسار التنويع لدينا، والذي هو جزء أساسي من خطة البنك الاستراتيجية 2020. ويولي البنك اهتماماً كبيراً بربط التكنولوجيا الناشئة بالعمليات المتقدمة التي ستقدم أحدث الخدمات. ومن خلال عملنا هذا، نهدف إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل، من خلال تقديم تجربة سلسة في كل المنتجات والخدمات، بناءً على معايير تميز الخدمة والابتكار والبساطة».