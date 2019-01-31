«بتروفاك» تسعى إلى تنمية مهارات الخريجين الإماراتيين

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «بتروفاك» برنامجها العالمي للخريجين لعام 2019 كونه جزءاً من التزامها بدعم وتطوير المواهب الشابة.

وتهدف «بتروفاك» إلى تشجيع تنوع القوى العاملة لديها من خلال تشجيع الخريجين الإماراتيين على التقدم بطلبات الالتحاق بالبرنامج هذا العام.

وقال جورج صليبي، رئيس عمليات الهندسة والبناء: «تعد الإمارات واحدة من أهم أسواقنا، وكوننا شركة تعتمد على رأس المال البشري بشكل أساسي لتحقيق النجاح، نتطلع إلى الاستثمار في الخريجين الإماراتيين وتمكينهم من اكتشاف إمكاناتهم غير المستغلة من خلال البرنامج، ونهدف إلى تطوير مهاراتهم ومساعدتهم على لعب دور أساسي في اقتصاد المستقبل».

وقال أيمن أصفري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تضم قوتنا العاملة العالمية أكثر من 80 جنسية في 30 دولة. وكوننا شركة تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، فإن مواهبنا هي ما تميزنا عن منافسينا».

وتم فتح باب الالتحاق بالبرنامج في مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية، بما في ذلك الميكانيكا والكهرباء والهندسة المدنية وهندسة العمليات، وكذلك في أقسام تكنولوجيا المعلومات والحسابات الخاصة بالشركة. ويمكن للخريجين المهتمين التقدم للالتحاق بالبرنامج حتى 25 فبراير.