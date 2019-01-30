41 مليار درهم قيمة الإنتاج الصناعي في الشارقة خلال 2018

المصدر: الشارقة - البيان

بلغ حجم الإنتاج الصناعي في إمارة الشارقة العام الماضي 41 مليار درهم، حسب التقرير الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث حققت الدائرة إنجازات ونتائج جيدة لمؤشرات الرخص الصناعية خلال العام الماضي 2018.

ونمت الرخص الصناعية الصادرة في 2018 مقارنة في 2017 بنحو 14 %، حيث تم إصدار 174 رخصة جديدة، فيما تم تجديد 1890 رخصة، وبإجمالي 2064 رخصة صناعية، وهو مؤشر إيجابي على استدامة أعمال الاستثمار الصناعي الحالي في الإمارة.

وبلغ حجم مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 15.7 مليار درهم، بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي، فيما شهد القطاع نمواً صناعياً جديداً في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث نما المؤشر في كل من مدينة خورفكان وكلباء بنسبة 200%، فيما بلغ حجم النمو الصناعي في الذيد 46%.