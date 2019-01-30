الإمارات تحتفظ بالصدارة إقليمياً على مؤشر مدركات الفساد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتفظت الإمارات بالمركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة الفساد كأكثر دول المنطقة نزاهة بينما جاءت في المركز 23 على مستوى العالم بين 180 دولة متقدمة مركزين على التقرير السابق على مؤشر مدركات الفساد 2018 الصادر أمس عن منظمة الشفافية العالمية فيما تتعثّر جهود مكافحة الفساد في معظم الدول.

وسجّلت الإمارات 70 نقطة في مؤشر 2018 لمدركات الفساد بارتفاع 5 نقاط عما سجلته في تقرير العام السابق 2016. في حين أن الإمارات حصلت على مؤشر أعلى من الدول الأخرى في المنطقة.

فإن هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستواها من التنمية والتطور البشري أي الإدارة العامة الفعالة والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي والصحة والتعليم وتحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إلى الشعب وقدرته على الحصول عليها وتحسن البنية التحتية.

تنامي المخاطر

وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى تنامي المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في العالم موضحاً أن الولايات المتحدة تراجعت 4 نقاط عام 2018 لتخرج من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ 2011 محتلة المركز 22 برصيد 71 نقطة انخفاضاً من 75 على مقياس من 1 إلى 100».

وقالت المنظمة: «إن الدنمارك ونيوزيلندا حققتا أفضل نتائج على مؤشر مدركات الفساد مرة أخرى في 2018 في حين ظل دول مثل الصومال وسوريا وجنوب السودان ذيل القائمة وسجلت الدول الثلاث على التوالي 10 و13 و13 نقطة على المؤشر. وبشكل عام جاء أكثر من ثلثي عدد الدول دون مستوى 50 على مؤشر عام 2018».

وفي المراتب الخمس الأولى إلى جانب الدنمارك ونيوزيلندا، جاءت فلندا في المركز 3 وسنغافورة في المركز 4، والسويد في المركز الخامس. وقالت المنظمة إن 20 دولة فقط حسّنت مستوياتها منذ 2012 .

وقالت منظمة الشفافية العالمية إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد وأشارت إلى أن تراجع أداء تركيا والمجر مرتبط بالتحديات المتعلقة بسيادة القانون وحرية الصحافة وتراجعت المجر 8 نقاط وتركيا 9 نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي.

وعربياً حلّت عمان في المركز 53 عالمياً، والأردن 58 عالمياً، والسعودية 58 مكرر والمغرب 73 وتونس 73 مكرر الكويت 78، البحرين 99، الجزائر 105، مصر 105 مكرر، 105 لبنان 138 والعراق 168 وليبيا 170 اليمن 176 وجاءت سوريا في المرتبة 178.