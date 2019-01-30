سوق أبوظبي العالمي يترأس لجنة التعاون في التكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

اختير سوق أبوظبي العالمي، لرئاسة لجنة التعاون في التكنولوجيا المالية التي أسستها الجمعية الآسيوية للتعاون المالي.

وتتضمن اللجنة 60 مؤسسة مالية من 12 دولة وتعد إحدى مبادرات الجمعية الآسيوية التي تهدف إلى دعم القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار المالي في آسيا.

واختيرت كل من بورصة شانغهاي ومجموعة «أنت» الصينية للخدمات المالية إلى جانب السوق، أعضاء مؤسسين لرئاسة اللجنة وتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية وتوفير المزيد من فرص الأعمال وتطوير سياسات التكنولوجيا المالية ومعايير الحوكمة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

دعم الحوكمة

وقال يانج زايبينج، الأمين العام للجمعية الآسيوية للتعاون المالي: «تهدف لجنة التعاون في التكنولوجيا المالية إلى دعم الانفتاح والشمولية والحوكمة والاستفادة من التكنولوجيا المالية في آسيا، وتضم اللجنة أعضاء من قطاع البنوك والتأمين والأوراق المالية والتعليم المالي.

وإن مشاركة سوق أبوظبي العالمي ستسهم في خدمة أهداف اللجنة نظراً لخبرات السوق ونجاحاته العالمية وتجاربه القيمة في التكنولوجيا المالية». وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا المشاركة بلجنة التعاون في التكنولوجيا المالية التابعة للجمعية الآسيوية للتعاون المالي للعمل إلى جانب بورصة شانغهاي ومجموعة «أنت» الصينية وغيرها من الشركات الرائدة بهدف إيجاد بيئة تكنولوجيا مالية متكاملة».