الإمارات وجهة لشركات رواد الأعمال والمشاريع الجديدة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد كريستوفر ليكورتييه، الرئيس التنفيذي لـ«بزنس فرانس»، وكالة ترويج الصادرات الفرنسية التي تمتلك 87 مكتباً في 124 بلداً أن العديد من المستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم يختارون الإمارات كوجهة لهم لإنشاء شركاتهم وإطلاق مشاريعهم الجديدة، بفضل المزايا المتوافرة في الدولة خاصة في مواقع مثل المناطق الحرة في دبي.

وأشار ليكورتييه في مقابلة مع Entrepreneur Middle East إلى ضرورة أن يضع رجال الأعمال الفرنسيين في اعتبارهم أن دولة الإمارات أصبحت تدريجياً رائدة إقليمياً في مجال تطوير التقنيات المبتكرة، بعد أن ضاعفت استثماراتها الكبيرة من أجل جذب اللاعبين الدوليين .

إنترنت الأشياء

وأضاف إن الإمارات وضعت استراتيجيات قوية لتطبيق إنترنت الأشياء بحلول 2020 والتي تقدر بنحو 4.4 مليارات يورو من الاستثمارات، وتحقيق 25 ٪ من الرحلات في المركبات ذاتية الخدمة بحلول 2030 وتهدف إلى بناء 25٪ من المباني مع طابعات ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030،.

لافتاً إلى أن «الفرص الرئيسية لرجال الأعمال الفرنسيين تكمن في الطاقات المتجددة، والنقل الذكي، وتحسين البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ».

وأوضح أن «إكسبو دبي» فرصة مثالية لفرنسا لعرض ابتكاراتها، وتعزيز قيادتها الصناعية والتكنولوجية.