1.18 % ارتفاع التضخم بالفجيرة في ديسمبر 2018

المصدر: الفجيرة - البيان

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر ديسمبر 2018.

حيث يشير التقرير إلى ارتفاع نسبة التضخم بالمؤشر العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة 1.18% خلال شهر ديسمبر 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وأوضح التقرير بأن نسبة التضخم السنوي بلغت في ديسمبر الماضي 2.94% في منتجات التبغ، وارتفعت بنسبة 7.36% في مجموعة النقل، وبنسبة 2.58% في خدمات التعليم، وبنسبة 3.71% في المطاعم والفنادق و3.66% في السلع والخدمات المتنوعة، وبنسبة 4.19% في الاتصالات، في حين بلغت نسبة التغير في الملابس والأحذية 5.54%، أما التجهيزات والمعدات المنزلية فقد بلغت نسبة التغير بها 6.32%.

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي في مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -3.57%. وفي مجموعة الترويح والثقافة انخفض المؤشر حوالي -0.75%،أما مجموعة الطعام والشراب فقد انخفضت -0.31% وخدمات الصحة بنسبة -0.51%،.

وجاء ارتفاع مؤشر التضخم نتيجة لزيادة معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسلة المستهلك بسبب تأثر أسعار السلع والخدمات بضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام 2018.

وجرت مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين ديسمبر ونوفمبر 2018، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة -1.13% خلال ديسمبر 2018 مقارنة مع نوفمبر 2018 وتشير الأرقام إلى استقرار في أسعار معظم المجموعات في سلة المستهلك.