«سي بي آر إي»: الإمارات ترسّخ نفسها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير لشركة «سي بي آر إي» أن الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ نفسها مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً، في الوقت الذي تعزز فيه من سمعتها وجهةً عالميةً لتجارة التجزئة.

ولمواكبة ذلك، شهد قطاع العقارات عدداً من التغييرات الرئيسية، كتفعيل تشريعات جديدة لتسهيل إقامة الأعمال، وإدخال التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة وتحسن الشفافية.

وقال سايمون تاونسند، مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى سي بي آر إي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «عام 2019 يجلب معه عدداً من الفرص الرئيسية عبر مجموعة من القطاعات. وعززت التشريعات الجديدة قوة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً، وستساعد سمعتها الرفيعة بوصفها مركزاً عالمياً لإقامة الأعمال على جذب المزيد من الشركات العالمية إلى الدولة.

وستشجع في الوقت نفسه المزيد من المهنيين الموهوبين على تأسيس حياتهم والبقاء في الإمارات إلى أجل غير مسمى. وخلال الفترة الماضية شهدنا العديد من النقاشات حول أهمية تأثير التكنولوجيا على قرارات التملك، لذا نتوقع رؤية دخول عدد من التقنيات الأخرى في القطاع العقاري في عام 2019».

وتوقع التقرير أن تتطلع أعداد متزايدة من الشركات إلى دمج المساحات المكتبية في 2019 بغية تقليل التكاليف وزيادة التآزر التشغيلي. وهناك اتجاه قوي نحو المكاتب المستفيدة من مرافق الراحة عالية الجودة، لدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لموظفيها، وزيادة الكفاءة، وتحسين ثقافة العمل.

وستشهد المكاتب تركيزاً متزايداً على المرونة والحلول التعاونية، وهي سمة تحظى بشعبية كبيرة خاصة لدى الشركات العالمية التي تتطلع لدخول سوق الشرق الأوسط. وسيشهد عام 2019 حراكاً مستمراً نحو مكاتب الدرجة الأولى، مع حرص الشركات العالمية على سنّ معايير جديدة لمساحات العمل وضمان أعلى مستويات الجودة لموظفيها.

ومن المتوقع أن يؤدي قانون الترخيص المزدوج في مناطق محددة إلى تحفيز سوق العقارات، وإبراز قوة الإمارات بوصفها موقعاً عالمياً لإقامة الأعمال.

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