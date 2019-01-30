284 مليون دولار قيمة أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» نهاية ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت وهي صندوق ائتمان للاستثمارات العقارية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول وصول صافي قيمة أصولها للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2018 إلى 284 مليون دولار (1.11 دولار أمريكي للسهم) مسجلاً تراجعاً بقيمة مليون دولار فقط مقارنة بالربع السابق رغم التحديات الصعبة التي تواجهها السوق.

وبلغت قيمة المحفظة العقارية 456 مليون دولار مقارنةً بمبلغ 459 مليون دولار في الربع السابق. وجاء التراجع نتيجة بعض خسائر التقييم الطفيفة الناجمة عن زيادة العرض عن الطلب في السوق العقارية المحلية. كما تضمنت المحفظة استثمارات في 11 عقاراً من العقارات المكتبية، والسكنية والأصول العقارية البديلة.

واستقر العائد الإجمالي للمحفظة عند 8.3% عقب نجاح برنامج التأجير الذي طبقته على أصولها المكتبية والسكنية. كما بلغت نسبة إشغال المحفظة الاستثمارية للشركة 88%، وبلغ المتوسط المرجّح للمدة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية 3.61 سنوات.

وحصلت الإمارات دبي الوطني ريت في نوفمبر 2018 على تسهيلات تمويلية تنافسية من بنك ستاندرد تشارترد من أجل تخفيض تكلفة الاقتراض وتسهيل خطط الاستحواذ على عقارات جديدة تزيد من حصة الأصول البديلة في المحفظة.

وتستهدف الشركة الحفاظ على نمو محفظتها وتنويع مصادرها من خلال الاستحواذ على أصول مدرة للدخل في دبي وأبوظبي والمناطق الشمالية بناءً على طلب المستأجرين.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول صناديق ريت 461 مليون دولار في 31 ديسمبر 2018 (مقارنة بمبلغ 462 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق)، في حين استقرت نسبة القروض إلى القيمة عند 38% ونسبة إجمالي العوائد الإيجارية على صافي قيمة الأصول عند 13.2%.