«مُدن»: بدء توقيع العقود النهائية مع المواطنين لبناء الفلل في مدينة الرياض

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة مُدن المُكلّفة من حكومة أبوظبي، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في الإمارة، صباح أمس، عن بدئها بتوقيع العقود النهائية لبناء فلل المواطنين، في شمالي مدينة الرياض (جنوبي الشامخة سابقاً)، وذلك عبر مركز المبيعات الخاص بها الكائن في برج البستان بالعاصمة أبوظبي.

ويُعبر توقيع العقود النهائية، عن التزام الشركة توفير أعلى معايير الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين وإسعادهم في الحصول على منزلهم المستقبلي، وتمكين المواطنين من تصميم منازلهم التي يتطلعون إليها، وفقاً لميزانياتهم ومن دون أي تكاليف غير متوقعة من خلال إجراءات واضحة تتسم بالسلاسة والكفاءة والشفافية.

وتتولى الشركة بموجب العقد النهائي، الإشراف على الاستشاري والمقاول منذ بداية البناء إلى تسليم المواطن منزله المُختار، مع توفير الضمانات المختلفة للمواد المستخدمة، في فترة البناء وما بعد البناء، وذلك في الفترة المُتفق عليها في العقد.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتوجيه دعوات للمجموعة الأولى من المواطنين المتقدمين بطلب بناء منازلهم للشركة، لبدء توقيع العقود النهاية معهم، ومباشرة أعمال البناء، منوهةً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التواصل مع المجموعات التالية من المواطنين بشكل تدريجي لتوقيع العقود النهائية معهم حسب اختياراتهم من نماذج الفلل.

وخلال الفترة الماضية، قامت مُدن بالاتفاق مع الشركات ذات العلاقة، بفحص التربة لأراضي المواطنين الذين وقعوا على العقود المبدئية (مذكرات التفاهم)، واستكمال الإجراءات مع المقاولين لتوفير أسعار تنافسية تضمن الجودة العالية والسعر المناسب والتسليم في الوقت المُحدد.

ووفرت الشركة العديد من التصاميم وفقاً للمعايير العالمية، التي تم اعتمادها من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تم تطوير مجموعة واسعة ومتنوعة من النماذج والتصاميم والتشطيبات الخاصة بالفلل لتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات الخاصة بالأسر الإماراتية. وقامت الشركة بتوفير خدمة تمكن المواطن من اختيار تصميم منزله بما يلائم احتياجاته ويتناسب مع ميزانيته.

وذلك من خلال توقيع اتفاقية مبدئية تسبق العقد النهائي مع الشركة للحصول على عروض أسعار مفصلة لتكاليف البناء، وفقاً للتصاميم التي تم اختيارها.