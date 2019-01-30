نماذج شبابية رائدة تلهم شباب الإمارات ضمن «أساسيات ريادة الأعمال»

المصدر: دبي - البيان

استضافت المؤسسة الاتحادية للشباب في الدورة الثانية من مبادرة «أساسيات الشباب» التي عقدت تحت عنوان «أساسيات ريادة الأعمال»، مجموعة من النماذج الإماراتية الناجحة في قطاع ريادة الأعمال.

ليستعرضوا تجاربهم الملهمة أمام شباب الإمارات، حيث قام مرشد أحمد ومشاعل آل علي وخليفة المهيري، وهم رواد أعمال إماراتيون، بعرض تجاربهم أثناء تأسيسهم لمشاريعهم التجارية، بهدف إثراء معارف الشباب وتعزيز معلوماتهم حول قطاع ريادة الأعمال في الدولة.

درايف يو

واستعرض مرشد محمد أحمد، مؤسس وشريك المنصة الذكية «درايف يو»، أهمية نموذج العمل المتكون من 3 أضلاع، هي التوقيت، والبحث، والتوسع، وشرح متى يمكن للشاب أن يبدأ مشروعه، هل الآن أو بعد فترة من الوقت؟ وأشار إلى أن أنسب وقت لبدء المشروع هو أثناء الدراسة الجامعية، ويكمن البحث في إيجاد فكرة جيدة لبدء المشروع.

وهو ما سوف يتحقق عن طريق الابتكار في إيجاد خدمة جديدة ومنتج جديد من خلال البحث عن حل لمشكلة تواجه الناس. ونوّه في الوقت نفسه إلى أن عدم التوصل لحل هو خطوة في طريق البحث عن الحل.

وبحسب مرشد، فإن إنشاء الشركة يأتي بعد التوصل إلى الحل وليس قبل ذلك. كما أن الاستمرارية مرتبطة بالربح، فالربح هو الغاية الأسمى من إقامة المشروع.

وأثنى مرشد محمد على جهود مختلف الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

«ري إيربن استديو»

واستعرضت مشاعل آل علي، الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لمشروع «ري إيربن استديو»، مهارات رائد الأعمال الناجح، الذي يتميز بالشغف وحب التعلم، والتفاؤل والنضج العاطفي، والمرونة واستشراف المستقبل. وأكدت أهمية التركيز والقيادة الذاتية لإنجاح العمل.

إضافة إلى الالتزام والمثابرة. والأهم على الإطلاق هو معرفة موقع المشروع على خارطة التوجهات الحكومية، كما نوهت إلى ضرورة إيجاد مصادر الإلهام والواقعية في التعامل مع معطيات السوق.

وأكدت أهمية تعاون وتكاتف الشباب فيما بينهم للبدء بمشاريع ناجحة، وتطرّقت لتجربة إنشاء «ري إيربن استديو» الذي يعد أول حاضنة للأعمال في المجال الإبداعي، ليستقطب الاستديو عشرات الشباب الراغبين في البدء بمشاريع تجارية إبداعية تواكب متطلبات السوق.

رو 71

وأكد خليفة المهيري، مؤسس «رو 71»، وهنت للاستشارات الابتكارية، أهمية أن يكون رائد الأعمال متحدثاً ومتخصصاً ومخاطراً ومبدعاً، وأشار إلى ثلاث خطوات للبدء في مشروع الأحلام من خلال معرفة الصفات الريادية داخل الشخصية، وإدخال طباع جديدة في حياتنا اليومية، ومن ثم البحث عن مجال ما للبدء من خلال الحصول على ثغرة أو مشكلة، والبدء من جديد بطريقة مبتكرة، كما استعرض المهيري تجربته في بداية إقامة مشاريعه التجارية التي يفتخر بأنها أصبحت تستقطب الكثير من الزوار، خاصة أنها تقع في مناطق حيوية في إمارة دبي مثل سيتي ووك.