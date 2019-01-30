4 مدارس تفوز بجوائز تحدي تصميم «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية «تحدي تصميم الألمنيوم»، الذي أقيم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

وأطلقت المسابقة في سبتمبر الماضي في إطار برنامج «هندسة المستقبل» الذي تنظمه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وسلّمت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، الجوائز للمدارس الفائزة، حيث فازت مدرسة جيمس مدرستنا الهندية بالجائزة الأولى حول عرضها المبني على استخدام الألمنيوم في إطار فئة تصميم وسائل المواصلات المستقبلية، فيما فازت مدرسة جرين وود بجائزة فئة عمليات التعليب والتغليف الموجهة لحملات الإغاثة الإنسانية، وحصلت مدرسة جميلة بوحيرد على الجائزة الأولى لفئة التصميم المعماري، في حين حصل الحل الإبداعي المقدم من مدرسة أم العرب على جائزة الفن الحركي.