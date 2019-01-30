«بادري لريادة الأعمال الاجتماعية» يحتفل بتخريج 13 رائدة أعمال

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الدورة الأولى من برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية»، الذي أقيم على مدى 10 أشهر في 2018 بمشاركة 13 رائدة أعمال إماراتية ومقيمة بالدولة.

وجاء البرنامج بالتعاون مع كلية ريادة الأعمال الاجتماعية في العاصمة البريطانية لندن.

وضمت القائمة عائشة نسيم، مؤسسة «منصة نقاش»، وخديجة بهزاد، مؤسسة شركة «ميت ذا لوكلز»، وميثاء علي من فريق «نشامى الإمارات» التطوعي، ومريم حتيت من مخبز «المختار»، ومريم كتيت، اصاحبة العلامة التجارية الصحية «إب آند فلو»، والممرضة نجاة ولد الحاج صاحبة المشروع الاجتماعي «أملاك».

وسابينا زيغوم، صاحبة متجر «ذا ليتل فير تريد شوب»، وآسيا ريشيو، مديرة مشروع «إيفولفن وومن». وهناك ميثاء بن تركية من معهد «ليت هوس»، وسارة رمضان مؤسسة «فارما في جايت»، وأسماء أحمد، مؤسسة مبادرة «زها»، وفاطمة بو موسى، مؤسسة مشروع «ويذ هوب»، ومريم قايد، صاحبة مشروع «البقشة».

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: « فخورون بما حققته الخريجات من إنجازات حتى الآن وبقدرتهنّ على مواجهة التحديات، وامتلاكهنّ الكفاءة والمهارة لتطوير نماذج أعمال تجمع بين البعدين الاجتماعي والتجاري».