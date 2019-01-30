الإمارات الأولى إقليمياً في النزاهة ومكافحة الفساد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتفظت الإمارات بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة الفساد كأكثر دول المنطقة نزاهة، فيما احتلت المرتبة 23 بين 180 دولة على مستوى العالم وتقدّمت مركزين عن التقرير السابق على مؤشر مدركات الفساد 2018 الصادر أمس عن منظمة الشفافية العالمية.

وسجّلت الإمارات 70 نقطة في مؤشر 2018 لمدركات الفساد بارتفاع 5 نقاط عما سجلته في تقرير عام 2016 وحصلت على مؤشر أعلى من الدول الأخرى في المنطقة.

وأكد التقرير أن تحسّن درجات الإمارات على المؤشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستواها من التنمية والتطور البشري وكثمرة للإدارة العامة الفعالة والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي والتطور المتواصل في منظومة الصحة والتعليم وتحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إلى الشعب وتحسن البنية التحتية.

وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى تنامي المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في العالم، حيث تراجعت الولايات المتحدة 4 نقاط في 2018 لتخرج من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ 2011 .