سعر طن الحديد يرتفع إلى 1925 درهماً

المصدر: أبوظبي ـ عبدالحي محمد

ارتفعت أسعار حديد التسليح أمس لتصل إلى 1925 درهماً للطن بعد تراجع بلغ أقصاه نحو 500 درهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأجمع رؤساء شركات وموزعون لمواد البناء على أن أسعار الحديد ستواصل ارتفاعها الأيام المقبلة مؤكدين أن ارتفاع أسعار المواد الأولية للحديد في الأسواق الدولية وراء ذلك.

وأرجعوا ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى ظهور شح في مكورات خام الحديد التي تعد أهم مادة خام لتصنيع الحديد بالأسواق الدولية نتيجة تداعيات انهيار سد في منجم كوريجو دو فيجاو التابع لشركة فالي البرازيلية التي توفر نصف احتياجات العالم من مكورات خام الحديد.

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