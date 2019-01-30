«اقتصادية دبي» تضبط 19.9 مليون قطعة مقلدة في 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ضبط 19,9 مليون قطعة مقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 332 مليون درهم وهي حصيلة نتائج العام 2018.

واستلم القطاع 330 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية، بواقع 289 قضية للعلامات التجارية، و41 قضية للوكالات التجارية.

ويعمل فريق الرقابة التجارية في اقتصادية دبي على الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تتخذ من دبي منصة لمزاولة أنشطتها التجارية، وبالتالي رفع مكانة الإمارة كبوابة للأعمال على المستوى المحلي والعالمي.

وتم عرض نتائج ضبطيات العام 2018 في مؤتمر صحفي نظمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في مركز أم الرمول الخاص باقتصادية دبي. وعقب الإعلان عن النتائج توجه فريق العمل، بحضور عدد من ممثلي العلامات التجارية ووسائل الإعلام، للاطلاع على عملية الإتلاف لكمية من البضائع المقلدة.

واحتلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى في عدد المنتجات المصادرة بنحو 4,9 ملايين قطعة مقلدة، بقيمة 88,3 مليون درهم، وشكلت 28% من عدد البضائع المصادرة، وجاءت العلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية في المرتبة الثانية بـ3,3 ملايين قطعة، وبلغت قيمتها 21,4 مليون درهم، ومن ثم اكسسوارات الهواتف وملحقاتها بنحو 2,3 مليون قطعة بقيمة 98 مليون درهم.

وكانت اكسسوارات الهواتف وملحقاتها الأعلى قيمة في القيمة المضبوطة، حيث بلغت قيمة البضائع المضبوطة 98 مليون درهم 34% من القيمة الإجمالية، وفي المرتبة الثانية مستحضرات التجميل بقيمة 88,3 مليون درهم لـ4,9 ملايين قطعة. وفي المرتبة الثالثة الساعات بـ151165 ساعة مقلدة بقيمة 21,7 مليون درهم.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تسعى اقتصادية دبي جاهدة إلى ضمان سير الحركة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، وسط بيئة مثالية، ذات طابع حيادي وعادل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي قد تضر بصحتهم وسلامتهم.

ونحن سعداء بالنتائج التي تؤكد دور القطاع على مدار الساعة في التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، إلى جانب جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي.

وأضاف لوتاه: تمكننا في 2018 من حماية 4537 منتجاً مسجلاً لدينا، يتبعون بدورهم كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما استلمت بوابة الملكية الفكرية من تدشينها وحتى نهاية العام 2018 ما لا يقل عن 3477 ملفاً للعلامات التجارية الخاصة بأبرز خمس دول.

وكانت في صدارتها العلامات التجارية الأمريكية، 1203 ملفات، ما نسبته 27.1% من إجمالي الملفات، والعلامات التجارية الإماراتية 656 ملفاً، ما يعادل 14.8% من حصة الملفات، ومن ثم العلامات التجارية الألمانية 357 ملفاً، بواقع 8.1%.

والعلامات الفرنسية 304 ملفات و6.9% من حصة الملفات، والعلامات البريطانية 300 ملف و6.8% من نسبة الملفات، والعلامات اليابانية 257 ملفاً و5.8% من إجمالي الملفات والعلامات الإيطالية 234 ملفاً و5.3% من حصة الملفات، والعلامات السويسرية 166 ملفاً و3.7% من نسبة الملفات.

وأفاد بأن اقتصادية دبي تبذل كافة المساعي في سبيل تعزيز موقع إمارة دبي التنافسي، والحفاظ على المكانة الاقتصادية التي تتبوأها على عرش الدول العالمية، مؤكداً أن مثل هذه النتائج يؤكد الدور المحوري لاقتصادية دبي في توثيق سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية.

واستطرد قائلاً: استلمت إدارة حماية الملكية الفكرية باقتصادية دبي، 243 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات التجارية لأبرز خمس دول في العام 2018، وحازت العلامات التجارية الأمريكية حصة الأسد من عدد القضايا، وبلغ عددها 57 قضية بنسبة 19.8% من النسبة الإجمالية للقضايا، تلتها العلامات التجارية الإماراتية 49 قضية بمعدل 17% من إجمالي القضايا.

ومن ثم العلامات الفرنسية 44 قضية بنسبة 15.2%، والعلامات السويسرية 40 قضية بنحو 13.9%، والعلامات الألمانية 24 قضية بنحو 8.3%، والعلامات اليابانية 18 قضية بنسبة 6.2%، والعلامات الإيطالية 11 قضية بمعدل 3.8%. وعلى النحو ذاته، قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي:

جاءت مستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية، واكسسوارات الهواتف وملحقاتها في صدارة المنتجات المضبوطة، حيث استحوذت على 50% من إجمالي ضبطيات العام 2018. وتوزعت النسب المتبقية على قطع غيار السيارات، والملابس، والمعدات الكهربائية، والتمديدات الصحية، وغيرها من المنتجات المقلدة.

حملات

يقوم فريق العمل بإعداد الحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة على مدار السنة.

والتي أسفرت عن تسجيل ما لا يقل عن 3700 ضبطية، وشكلت العلامات التجارية لأربع 4 دول ما نسبته 63% من إجمالي الضبطيات، وتوزعت كالآتي: المنتجات السويسرية 622 ضبطية، والمنتجات الفرنسية 569 ضبطية، ومن ثم المنتجات الإيطالية 556 ضبطية، وفي المرتبة الرابعة المنتجات الأمريكية 478 ضبطية.