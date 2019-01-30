«ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا» تطلق برنامج «طموح»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا برنامج «طموح» لتطوير المهارات استكمالاً لبرنامج «طموح» المتكامل الذي يهدف إلى تسريع التوطين ودعم تنمية المواهب الإقليمية والريادية في قطاع الضيافة، ويهدف البرنامج إلى دمج مواطني الإمارات في قطاع الضيافة المتصاعد، وبالتالي دعم حضورهم في سوق التوظيف.

وكجزءٍ من المبادرة، ستتشارك فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا مع الكليات المحلية والجامعات لتزويد الطلاب الإماراتيين ببرنامج متكامل لدعم قدراتهم في المعرفة والمهارات، وبالتالي الإسهام بشكل إيجابي في صناعة الضيافة وبما ينفع الدولة.

وقال علي الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا: «بالتدريب والتعليم الذي يصقل المواهب المحلية، سنساعد على استحداث وظائف للمواطنين الذين سيتمكنون من قيادة صناعة السياحة. وبالإصرار على هذا الهدف، أطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم هذه المبادرة التي نؤمن بأنها ستدعم التوطين في قطاع الضيافة المتصاعد النمو إضافة إلى صناعة السياحة».