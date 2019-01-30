مشاري البناي نائباً للرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير بمطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة مطارات دبي ترقية مشاري البناي إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي في المؤسسة، تقديراً لجهوده في وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بجعل مؤسسة مطارات دبي جهة رائدة للعمل ورفدها بخبرات وكفاءات عالمية تساند رؤية حكومة دبي بالنسبة لقطاع الطيران الذي من المخطط له الإسهام بنحو 45 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتنبع أهمية هذا المنصب ليس فقط من الدور الفاعل الذي يلعبه في رسم السياسات والرؤى المستقبلية للمؤسسة، وإنما وضع الاستراتيجيات والخطط الصحيحة للموارد البشرية وتوفير بيئة العمل الجاذبة والكفاءات القادرة على مواكبة التطورات والتحديات المستقبلية التي ستواجه مؤسسة مطارات دبي في السنوات المقبلة.

وذلك نتيجة النمو المتزايد في أعداد المسافرين، إضافة إلى التوسعات في المرافق للارتقاء المستمر بنوعية الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المسافرين وتبني ثقافة السفر الذكي في غالبية عمليات وإجراءات السفر عبر مطارات دبي.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «يسرني الإعلان عن تعيين مشاري البناي في وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير، حيث سيقود مع فريقه مسيرة تطبيق الجيل التالي من أطر وسياسات الموارد ذات النظرة المستقبلية للارتقاء بمؤسسة مطارات دبي إلى مستويات أعلى من الجاهزية من أجل مستقبل مشرق ومليء بالتحديات».

وأضاف: «لضمان الحفاظ على فريق عمل مؤهل ومليء بالتحفيز، تحتاج مؤسسة مطارات دبي إلى قيادة قوية، وتحديداً في فريق الموارد البشرية والتطوير لدينا. وعلى مدار السنوات التسع الماضية، قدّم لنا مشاري البناي تلك القيادة، حيث ترقى من منصب إلى آخر في إدارة الموارد البشرية، وكان له دور جوهري في رسم ملامح التطور الذي تشهده ثقافة العمل لدينا، وكذلك تطور النظم والعمليات».

والتحق البناي بالعمل في مؤسسة مطارات دبي في 2009 وتدرّج في عمله حتى وصل إلى رتبة نائب الرئيس التنفيذي.